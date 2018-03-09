AK Parti Siyaset Akademisi Açılışı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün Suriye'de attığımız adımlar bölgemizdeki huzurun tesisi için. Bölge halkının geleceğini güvence altına almak için atılan adımlardır. Şimdi çok daha ileri hedeflere kararlılıkla yürüyoruz. Dostlukları artırmayı, düşmanlıkları azaltmayı dış politikamızın özü olarak kabul ediyoruz." dedi.

Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi açılışında yaptığı konuşmada, akademinin 18. dönemini başlattıklarını belirtti. Yeni dönemin AK Parti ve Türkiye'nin geleceği için hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, partinin siyasi kimliğine güvenen, burayı bir okul gibi görerek siyaset akademisine gelen gençlere başarılar diledi.

AK Parti Siyaset Akademisinin dünyanın en büyük insan kaynağı projelerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu akademide gençlerin, insanı merkeze alan bir siyasetin, demokrasi kültürünün hak ve özgürlüklerinin esasını öğrendiğini ifade etti. Bu sıradan geçen birçok gencin hızla gelişen ve değişen aydınlık Türkiye hedefine önemli bir katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, Türkiye'nin liyakat ve tecrübeye olduğu kadar siyasette yeni ufuklar kazandıracak, genç siyasetçilere de ihtiyacı olduğunu aktardı.

Yıldırım, Türkiye'nin birikimli, donanımlı, değişimi iyi okuyan ve özgüveni yüksek projeler geliştiren dinamik genç zihinlere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "İşte Siyaset Akademisi de bunun için var. Bu akademide Türkiye'nin gelecek siyasi kadroları gençlerin ülkemize, milletimize kazandırılması hedefleniyor. Allah ülkemize ve milletimize hizmet etmeye azmeden bütün kardeşlerimizin yolunu açık etsin." diye konuştu.

- "İlk günkü aşkla heyecanla devam ediyoruz"

14 Ağustos 2001'de kuruluşlarını millete ilan ettiklerini hatırlatan Yıldırım, önümüzdeki Ağustos'ta 17 yılı geride bırakacaklarını bildirdi.

Bu zaman zarfında AK Parti'liler olarak siyasette eğitimin, donanımın her zaman gereğine ve önemine inandıklarına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Siyaset akademisi 2008'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız öncülüğünde resmen faaliyete başladı. Ondan önce de AK Parti bünyesinde eğitim çalışmalarımız devam etti. Hatırlıyorum parti kurulduktan sonra Anadolu'nun her bir ilinde eğitim çalışmalarına başladık. 2001'de Trabzon'da görevlendirildim ve ilk dersi orada verdim. Oradaki kardeşlerimiz de o zaman benim kadar heyecanlıydı. Şimdi salona bakıyorum ve ne mutlu bize diyorum. Ne mutlu bize ki Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak hedefiyle çıktığımız bu yolculuğa ilk günkü aşkla heyecanla devam ediyoruz."

Yıldırım, bugüne kadar başka hiçbir siyasi hareketin elde edemediği bir millet desteğine sahip olduklarını söyledi.

Zaman içerisinde milletten aldıkları desteği istikrarlı bir şekilde arttırarak, bugünlere geldiklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları ifade etti:

"16 yıldır ne bizim millet sevdamız azaldı ne milletimizin bize desteği azaldı. Bu başarı, gücünü ve istikametini milletten alan, doğru bir siyaset anlayışının başarısıdır. Bu başarı daha şimdiden tarihe geçmiş, güçlü bir liderin ve ülkesine hizmet aşkıyla gece gündüz çalışan vefakar bir kadronun eseridir. Bu adalet, bu kalkınma hareketinin lideri Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu harekete gönül veren katkı koyan bütün yol arkadaşlarımı da aynı şekilde selamlıyorum. Bugün bu çatı altında millete hizmet için gece gündüz demeden çalışan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

- "16 yılda Türkiye, bütün alanlarda adeta destan yazdı"

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin milletin sesi olarak olarak doğduğunu belirterek, "AK Parti'nin kuruluşu, ülkemiz için siyasi hayatımız için bir dönüm noktası olmuştur. AK Parti ile millet iradesi siyasette söz sahibi oldu, iktidar oldu. Bu güçle 16 yılda Türkiye, bütün alanlarda adeta destan yazdı." dedi.

Yıldırım, siyasetleriyle, yönetim anlayışlarıyla ve Türk milletinin büyük desteğiyle Türkiye'yi krizden çıkardıklarını bildirdi.

"Bu sadece partimizin değil aynı zamanda milletimizin adalet ve kalkınma yürüyüşü oldu." diyen Yıldırım, aziz milleti layık olmadığı durumlardan el birliğiyle kurtardıklarını, 16 yılda her alanda değişimi dönüşümü başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bugün üreten, dev projeleri hayata geçiren ve büyük hedefleri olan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çetelerin darbecilerin terör sevicilerinin değil milletinin sözünün geçtiği bir Türkiye var. Türkiye artık istikrar ve güvene sahip büyük bir ülkedir. En yüksek küresel büyüme 160 milyar dolara varan ihracatıyla ülkemiz, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Dünyada son 10 yılda yapılan dev projelerin 6'sını Türkiye yaptı. 240 dış temsilcilikle dünyada en çok dış temsilciliği olan 5'inci ülke konumundayız. Yine uçuş ağını 3 kıtaya en hızlı şekilde yayan ülkeyiz. Dış hat seferlerini 121 ülkede 304 noktaya çıkardık. 304 noktada ay yıldızlı bayrağımız her gün dalgalanıyor.

Bugün dünyanın en yaygın uçuş ağına sahip. Gururla ifade etmek gerekir ki artık dünya yüzünde Türk bayrağının dalgalanmadığı bir yer bulmak gerçekten zor. Latin Amerika'dan Afrika, Uzak Doğu'ya kadar dünyaya açılırken hiç şüphesiz bölgemizi ihmal etmedik. Bugün Suriye'de attığımız adımlar bölgemizdeki huzurun tesisi için. Bölge halkının geleceğini güvence altına almak için atılan adımlardır. Şimdi çok daha ileri hedeflere kararlılıkla yürüyoruz. Dostlukları artırmayı, düşmanlıkları azaltmayı dış politikamızın özü olarak kabul ediyoruz. Bölgemizde bir istikrar adası olmaya, dünyada barışın tesisi, bölgesel refahın yaygınlaştırılması için aktif politika izlemeye devam edeceğiz."

(Sürecek)