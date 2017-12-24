AK Parti Sivas Kadın Kolları Kongresi

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığına mevcut başkan Semiha Ekinci, yeniden seçildi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habip Soluk ve Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.
Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, yaptığı konuşmada, başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlattı.
Ekinci, yılmadan yorulmadan kadınlarla birlikte çalıştıkları belirterek, 2019 seçimleri için şimdiden çalışmaya başlayacakları söyledi.
Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Semiha Ekinci, güven tazeledi.