Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AK Parti Sivas Kadın Kolları Kongresi

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığına mevcut başkan Semiha Ekinci, yeniden seçildi.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kongreye...

24 Aralık 2017 Pazar 17:32
AK Parti Sivas Kadın Kolları Kongresi
banner230

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığına mevcut başkan Semiha Ekinci, yeniden seçildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habip Soluk ve Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, yaptığı konuşmada, başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlattı.

Ekinci, yılmadan yorulmadan kadınlarla birlikte çalıştıkları belirterek, 2019 seçimleri için şimdiden çalışmaya başlayacakları söyledi.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Semiha Ekinci, güven tazeledi.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sivas 5. Kadın Kolları KongresiGüven TazelediSemiha Ekinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim