AK Parti Parti Sözcüsü Ünal: Hem sınır hem iç güvenliğimizi korumak için mücadele veriyoruz

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Hem sınır güvenliğimizi hem iç güvenliğimizi korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.

Ünal, partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Ömer Oruç Bilal Debgici'yi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'nda dün ve bugün şehitlerimiz olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin terör konusunda büyük bir mücadele verdiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Eğer biz bu mücadeleyi Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile vermeseydik, onlar bu yangını nereye taşıyacaklardı? Evimizin içerisine taşıyacaklardı. Eğer biz Cerablus'a, El Bab'a gitmeseydik, Afrin'e gitmeseydik, onlar ne yapacaklardı? Onlar buraya geleceklerdi. Onlar gelip bu yangını bizim evimizin içerisinde çıkaracaklardı. Dolayısıyla şu anda gerçekten hem sınır güvenliğimizi hem iç güvenliğimizi korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin uluslararası alanda büyük bir diplomasi başarısıyla sürdürülmesinin altında yatan asıl büyük gerekçe nedir? Bu milletin siyaseten yüzde 52'sinin AK Parti'ye bu görevi vermiş olmasıdır. Yani siyasi istikrardır. Eğer siyasi istikrarımız olmasaydı, bu tehlikeyi bertaraf edemezdik. Peki, bu siyasi istikrarı kim sağladı? Bu siyasi istikrarı bu partinin teşkilatlarının özverisi sağladı."

Mahir Ünal, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesinin düzenlediği "Gençlerin Medeniyet Tahayyülü" isimli programa katıldı.

Muhabir: Ersoy Sevinç