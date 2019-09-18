AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe “Ali Babacan hiçbir zaman birinci adam olamaz”

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu isimlerin bir takım çevreler tarafından hain olarak görülmesinin yanlış olduğunu da kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Ali Babacan’ın bir liderlik vasfı bulunmadığını da dile getirdi.Menekşe, “Türkiye demokratik bir ülke. Hak ve özgürlüklerin olduğu, demokrasinin bulunduğu bir ülke. Bu insanlar AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kendilerini tanıtmış insanlar. Fakat zaman içerisinde fikir uyuşmazlığı, ki bu normal ortaklıklarda bile olabiliyor. Partimizden ayrılmışlardır. Bu insanların geçmişte Partimize ve bu ülkeye çok katkıları olmuştur. Toplum içerisinde bu insanları hainlikle suçluyorlar. Bu insanların hainlikle suçlanamayacağını ifade etmek isterim. Bugün bu insanlarla ters düşmüş olabiliriz. Bu kişiler gidip bir parti de kurabilirler. Önemli olan insanlarımızın onlara nasıl bakacağı. Kurdukları partinin toplum içerisinde taban bulup bulamayacağını zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Ali Babacan çok iyi bir ekonomist olabilir. Ama Ali Babacan hiçbir zaman birinci adam olamaz. Çünkü liderlik vasfı çok farklı bir şey. Vizyonu olması lazım. Ben kendisinde o vizyonu göremedim. İnşallah bu sevdadan bir an önce vazgeçerler. Kendi yuvalarına dönerler. Madem mesele ülkenin bekası ise bunu yapmaları gerek. Türkiye üzerinde çok müthiş oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bozabilmek için öncelikle kendi içimizde huzuru bulmamız gerek” ifadelerinde bulundu.