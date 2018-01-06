NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Başbakan Binali Yıldırım ile hakkı savunmaya dün olduğu gibi bugün de devam ettiklerini belirterek, "Bunun bir bedeli olduğunu biliyoruz. Birtakım kumpasların ve komploların üzerimize kurulmak istendiğinin farkındayız ancak biz birlik içinde olduğumuz sürece tüm planlar boşa çıkacak." dedi.

Işık, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Nevşehir halkının 2002 yılından beri her seçimde AK Parti’ye gerekli desteği verdiğini söyledi.

Bu sahiplenme sayesinde istikrara kavuşulduğunu ve istikrarın da yatırım olarak tüm ülkeye fayda sağladığını dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Nevşehir, her zaman hakkın yanında duran, hakkı tutup kaldırmakta belirgin vasfa sahip bir il, bu nedenle tüm Nevşehir halkına teşekkür ediyorum. Her seçimde Nevşehir halkı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmuştur. Sizin partimizi sahiplenmeniz neticesinde ortaya çıkan istikrar sayesinde hem Nevşehir'e hem de tüm Türkiye'ye hizmet yağdı. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Başbakanımızla birlikte hakkı savunmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz.

Bunun bir bedeli olduğunu biliyoruz. Birtakım kumpasların ve komploların üzerimize kurulmak istendiğinin farkındayız ancak biz birlik içinde olduğumuz sürece tüm planlar boşa çıkacak."

"2019 süreci başlıyor, yeni bir mücadeleyi sandıkta vereceğiz." diyen Işık, her seçimin bir öncekinden daha zor olduğunu kaydetti.

Işık, "Şunu çok iyi biliyoruz ki 2019 seçimleri, hepsinden daha zor olacak ancak biz şanslıyız, Allah'a hamdolsun ki hakkı savunmak gibi bir sorumluluğun altında milletimizin desteği ve teşkilatlarımızın gücüyle bu mücadeleye gireceğiz. Nevşehir, 2019'da da en güzelini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.