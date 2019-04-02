AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'den teşekkür mesajı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, hafta sonunda gerçekleştirilen Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimi'nde, kentte partilerine verilen destekten dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına AK Parti'li adayların il genelindeki 23 seçim bölgesinin 17'sinde başarı sağladığını belirten Açıkgöz, bundan sonraki süreçte hizmet yarışının başlayacağını belirtti.

Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yerel seçimi daha geride bıraktık. Milletimiz, sandığa giderek hür iradesini ortaya koydu. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de yine AK Parti ile gönül belediyeciliği kazanmış oldu. Milletimizin verdiği karar hepimizin başının üstündedir. Seçimleri kazanan tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda beldelerimize, ilçelerimize, şehrimize güzel hizmetlerde bulunmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni dönemde gönül belediyeciliği Nevşehir'de en verimli şekilde hayat bulacaktır. Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımıza hizmet boynumuzun borcudur. Bu vesile ile tüm halkımıza teşekkür ediyorum. "

