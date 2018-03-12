AK Parti Milletvekili Güray'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 26 Aralık 2017’de sertifika törenine katıldığı "Fikrim Geleceğim" programından mezun olan ve girişimini hayata geçiren Mehtap Dadaylı'yı iş yerinde ziyaret etti.

Türkiye genelinde kadın girişimciler yetiştirmek üzere yola çıkan "Fikrim Geleceğim" projesi, üç yıl önce Kapsayıcı Büyüme Derneği, Boğaziçi Üniversitesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle başladı.

Eskişehir'de Toplum ve Aile Destek Merkezi'nin (TADEM) destek verdiği proje kapsamında 30 kadın girişimci adayı, 46 saatlik ücretsiz girişimcilik eğitimini başarıyla tamamladı. Kendi girişimlerini kurmak üzere gün sayan adaylara KOSGEB ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) onaylı sertifikalarını veren Günay, girişimci Mehtap Dadaylı'yı ziyaret etti.

Kadın istihdamının artırılmasının önemine değinen Günay, "Kadınlarımız hem bugünümüz hem de geleceğimizdir. Gelecek nesilleri yetiştiren, topluma şekil veren kadınlardır. Kadın isterse her hayalini gerçekleştirir, yeter ki istesin. Biz kadın akademisyenler ve siyasetçiler de bu hayallerin gerçekleşmesinde yardımcı olmalıyız. Hükümetimizin kadın girişimci adaylarına sunduğu destekleri kullanmasını sağlamalıyız, köprü olmalıyız. İşte burada kamu, üniversite, STK ve özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini görüyoruz. Başarılı sonuçlar bu sinerjinin yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'de girişimci kadın oranı yüzde 15

Günay, dünyada girişimci kadın oranını yüzde 17 iken Türkiye’de yüzde 15 seviyesinde bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şunu göstermektedir; yeterli imkan ve destek sağlanırsa başarılı kadın girişimcilerin sayısının hızla artma potansiyeli çok yüksek. Bu destek nedir? Önce eğitim, yani girişimcilik eğitimi, sonra KOSGEB tarafından kadınlara verilen girişimcilik destekleri. Kadın ve girişimciliğin ortak noktası inovasyon yani yenilikçilik olmalı. KOSGEB kadın girişimcilere işlerini kurma, büyütme ve yönetim aşamalarında erken safhalarda (işletmenin iki ve dördüncü yılları arasında) destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır. KOSGEB tarfından kadın girişimcilere 50 bin lira geri ödemesiz destek verilmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından ise kadın ihracatçıların, kadın yöneticisi veya ağırlığı olan tüm şirketlerin elektronik ticaret sitelerine üyeliklerinin yüzde yüzünü karşılanmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarını sağlamak için kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri amacıyla Kadın Kooperatifleri Tanıtım ve Kapasite Geliştirmesi projesi (KADIN-KOOP) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde Bakanlık ve kurumlarımız düzeyinde kadın girişimciliğe destek verildiğini görmekteyiz."



Eskişehir’de dezavantajlı kadınlara destek olmak ve istihdam olanağı sağlamak amacıyla TADEM’i kurduklarını aktaran Günay, şöyle devam etti:

"TADEM’de kadınlarımız kişisel gelişim kursları ve mesleki eğitimler alıyorlar ve iş bulmaları kolaylaşıyor. Düşündük, tasarladık, bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarımızın desteği ile hayata geçirdik. Çeşitli eğitimlerin yanı sıra KOSGEB ortaklığı ile Girişimcilik Eğitimi veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sertifika törenimizi gerçekleştirdik ve 52 girişimci adayımıza sertifikalarını takdim ettik. Şimdi yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmeye sıra geldi. Hayata geçirdikçe ben de kendilerini ziyaret edeceğim. Biz artık onlarla bir hayatı paylaşıyoruz. Bu gibi projelerin artarak devam etmesi kadınlarımıza daha rahat bir gelecek imkanı sunarken, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktadır."

