AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Acar'dan anlamlı ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte’de Kızılcahamam Huzurevi'nde kalan yaşlıları ve Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, kandillerini kutladı.

Huzurevi ziyaretinde Başkan Acar ve yönetim kurulu üyeleri, yaşlılarla ilgilenerek kandillerini kutladı, ellerini öptü, isteklerini sordu, gönüllerini aldı.

Huzurevi sakinleri, ziyaretten memnun kaldıkları dile getirerek Acar’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Huzurevi Müdürü Tuğba Avcı, İlçe Başkanı Süleyman Acar’a her zaman yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Huzurevi ziyaretinin ardından Süleyman Acar, yanındaki heyet ile Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları da ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Kızılcahamam Devlet Hastanesi ziyaretinde Başhekim Meftun Karataş, Başhekim Yardımcısı Cihan Aygül, Hastane Müdürü Nurdan Altunay, Başkan Acar'ı karşılayarak, hasta ziyaretinde eşlik etti.

Huzurevi ve hastane ziyaretine Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız da katıldı.

