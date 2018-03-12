AK Parti Kırıkkale yönetiminden AA'ya ziyaret

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosunu ziyaret etti.

Dağdelen, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın bu ülkenin haberlerini duyurmasında, tanıtılmasında ve yayınlanmasında çok ciddi bir görev üstlendiğini söyledi.

AA'nın Türkiye'de doğru haberciliğin adresi olduğunu belirten Dağdelen, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, güzel, güven veren bir kurum. Dünyada da saygınlaştı. Sizin iyi, yoğun, düzgün çalışmanız örnek çalışmadır. AA, ülkemizde ve yurt dışında önemli işler üstlenmekte. Bizleri en iyi şekilde tanıtma görevini üstleniyor. Her şey için teşekkürler. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA'nın verdiği mücadele çok önemliydi. Çok kısa bir sürede 'Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi' kitabını bastırdı. Bu kitap, darbe girişimini gelecek nesillere aktarmak için çok önemli. AA, ne kadar önemli bir kurum olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdi. Tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Dağdelen, muhabir Zekeriya Karadavut'tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.