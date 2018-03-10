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AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız:

- "Afrin'de terörün tamamen temizlenmesi, PKK'nın uzantılarının artık yerinde bitirilmesiyle ilgili hedefimiz hiçbir kesintiye uğratılmasızın devam etmektedir. Bu iş inşallah ya bitecektir ya da bitecektir"

10 Mart 2018 Cumartesi 12:51
AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız:
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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'de terörün tamamen temizlenmesi, PKK'nın uzantılarının artık yerinde bitirilmesiyle ilgili hedefimiz hiçbir kesintiye uğratılmasızın devam etmektedir. Bu iş inşallah ya bitecektir ya da bitecektir." dedi.

AK Parti İl Başkanığı'nda düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan Yıldız, Türkiye'nin şu anda birinci gündem maddesi olan Afrin harekatında merkeze tamamen yaklaşıldığını söyledi.

Güvenilk güçleri için yola döşenen tuzaklarda, bulundukları beldeyi terk etmek isteyen bir sivil aracın teröristlerce patlatıldığını anımsatan Yıldız, sivillerin de orada katledildiğini ifade etti.

Sivillere gösterilen itinanın silahlı kuvvetlerce dikkatle devam ettiğini vurgulayan Yıldız, ancak teknoloji, İHA ve SİHA'lar vasıtasıyla yapılan tespitlerle, oradaki bir kısım sivillerin katledilmesinde özellikle PKK uzantısı olan PDY ve YPG'nin orada bulunduğu tespit edildi.

Milletvekili Yıldız, şunları söyledi:

"Afrin'de terörün tamamen temizlenmesi, PKK'nın uzantılarının artık yerinde bitirilmesiyle ilgili hedefimiz hiçbir kesintiye uğratılmasızın devam etmektedir. Bu iş inşallah ya bitecektir ya da bitecektir. Başka bir alternatifi kalmamıştır. Türkiye bu kamburuyla beraber daha uzun süre gitmek niyetinde değildir. 35 yıldan beri taşınan bu kambur inşallah azalmış olacaktır. Türkiye ilerlerlemesine, büyümesine ve gelişmesine koşar adım inşallah devam edecektir."

Türkiye'de ve Kayseri'de FETÖ ile ilgili davaları yakından takip ettiklerini belirten Yıldız, MHP ile varılan cumhur ittifakının önemine de değindi.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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