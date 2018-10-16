AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ile daha önce il başkanlığı yapan Hüseyin Cahit Özden ve Fatih Hasyüncü de katıldı.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanlığınca düzenli olarak il yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını anımsattı.

Yönetim kurulu toplantısına önceki dönem il başkanlıkları yapan Özden ve Hasyüncü'nün de katıldığını belirten Çopuroğlu, "Önceki dönemlerde il başkanlığı yapan başkanlarımıza bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim ettik. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.



