AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Kadın cinayeti veya kadına karşı şiddet haberleri güncel haberler içinde yer alıyor ama bu toplumsal sorun giderek büyüyor. Bu canilerin gerekli cezayı alması gerekiyor. Burada insan hayatından bahsediyoruz. Allah'ın verdiği hayatı almaya kimsenin hakkı yok. Adalete güveniyoruz. Bu caniler hak ettikleri cezayı alacak." ifadelerini kullandı.

Günay, Eskişehir'de bir kadının öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılıda, yılın ilk 6 ayında Türkiye’de 214 kadının öldürüldüğünü belirtti.

Cinayetlerin temelinde şiddet ve saldırganlık eğilimlerinin etkisinin olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Yapılan akademik çalışmalarda Türkiye’de son 10 yılda işlenen kadın cinayetlerinin en yaygın nedeni tartışma. İkinci olarak boşanma ve ayrılma talebi yer alıyor. Bu psikolojik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hasta ruhlu erkek, kültür ve biyolojik yapısı aracılığı ile kadın üzerinde hakları olduğunu düşünmekte ve kadının hayatına istediği gibi hükmedeceğine inanmakta, zamanla da öldürücü eğilimlere yönelmektedir. Bilinenin aksine ekonomik nedenler kadın cinayetlerinin niceliği bakımından son sıralarda yer almaktadır. Nedeni ne olursa olsun başka bir insanın hayatına kast, kabul edilmez. Kadın cinayeti veya kadına karşı şiddet haberleri güncel haberler içinde yer alıyor ama bu toplumsal sorun giderek büyüyor. Bu canilerin gerekli cezayı alması gerekiyor. Burada insan hayatından bahsediyoruz. Allah'ın verdiği hayatı almaya kimsenin hakkı yok. Adalete güveniyoruz. Bu caniler hak ettikleri cezayı alacak."