AK Parti Çayıralan İlçe İstişare Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - AK Parti Çayıralan ilçe teşkilatı, istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Çayıran İlçe Başkanlığınca düzenlenen istişare toplantısı, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in katılımıyla parti binasında yapıldı.

Başer, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti ailesinin bir buğday, başak tanesi gibi olduğunu söyledi.

Parti kadın kolları, gençlik kolları, belediyesi, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcisi, belde temsilcisinin her buğdayın başak taneleri gibi gibi bir ve beraber olduğunu ifade eden Başer, şunları kaydetti:

"Nasıl başak tanesinden bin tane düştüğü zaman o gücü verimi düşürüyorsa bizim de siyasetçiler olarak asli görevimiz bir ve beraber olmaktır. Biz eğer bunu yapabilirsek önümüz ve yarınımız aydınlık olacaktır. Çayıralan’daki birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. İlçe teşkilatından, belediyesine, il genel meclis üyelerinden, belediye meclis üyelerine bu zamana kadar uyum içerisinde başarıyı yakaladınız. Bundan sonra da bu beraberlikle yine Çayıralan’ı hep birlikte kazanacağız. Siyasette benlik hissini bir kenara bırakıp, birlikte başaracağız. 31 Mart'a kadar hep beraber gönülleri feth etmeye hazır olalım. Çalışmalarımıza şimdiden başlayalım."

Toplantıya AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve Merkez İl Genel Meclis Üyesi Ali Açıkgöz de katıldı.