Ahırlı'da TÜBİTAK fuarı açıldı

KONYA (AA) - Ahırlı ilçesine bağlı Akkise mahallesindeki Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı .
Açılışta katılımcılara öğrenciler tarafından hazırlanan eserler tanıtıldı. Misafirler, 13. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılan robotların ve drone’ların gösterisine büyük ilgi gösterdi.
Fuarın açılışına, Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, öğrenciler ve veliler katıldı.