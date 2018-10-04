Ahırlı'da mahalle toplantıları

KONYA (AA) - Ahırlı'da Kaymakam Kadir Yurdagül dış mahallelerde yaşayan vatandaşlarla yaptığı toplantıları sürdürüyor.

Bademli Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Yurdagül, katılımcıların aktardığı tüm sorunları tek tek dinledi.

Bu toplantıların devam edeceğini ifade eden Yurdagül, "Konya ovası tarımsal alanda önemli bir yer. Özellikle kırsal alanda vatandaşlarımıza destek vermek onların sorunlarını yerinde ve birinci ağızdan dinlemek için böyle toplantılar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Halk toplantısına Kaymakam Yurdagül'ün yanı sıra Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, bazı mahalle muhtarları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

