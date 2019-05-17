Ahilik kutlamalarının mimarı

KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Ömrünü Ahilik kültürünün yaşatılmasına adayan, bu özelliğiyle kentte "Ahi Baba" olarak bilinen ve geçen yıl 91 yaşında vefat eden Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Karagüllü için dua edildi.

Törene katılan Ahi Baba'nın eşi İsmet Sevinç Karagüllü, Mustafa Karagüllü'nün servetini Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerinin anlatılması için harcadığını belirterek anma programına katılanlara teşekkür etti.

Eşinin, Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye geneline yaygınlaşmasına vesile olduğunu belirten Karagüllü, "Mustafa Bey, esnaf bakanlığı kurulması için de çok mücadele etmişti ama bir türlü kurulamadı. İnşallah bundan sonra esnaf bakanlığı kurulursa o da yattığı yerde mutlu olur." dedi.

Karagüllü, eşinin mezarının yaptırılmasını sağlayan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'e teşekkür etti.

Törene, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinden gelen oda başkanları, ozan ve şairler, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören Somalili öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Karagüllü, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.