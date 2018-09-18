Ahilik Komitesi Vali Gül'ü ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ahilik Kültür Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Komitesi Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Davut Gül, "Ahilik kültürünün usta, çırak, kalfa olarak devam etmesi esnaf ve ticaret açısından önemli hem de toplumu bir arada tutan önemli bir enstrüman. Bütün oda başkanlarımıza, sizin yönetiminize, buna katkı sunan ve yaşatılmasına emek veren esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kültürler kolay oluşmuyor. Üzerinden yüz yılla geçtikten sonra hala devam ediyorsa mayasının sağlam olduğu anlamına geliyor. İnşallah bin yıllarca da devam eder." diye konuştu.

Komite adına konuşan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ise, "Ahilik Kültür Haftası, sevgi, dostluk, kardeşlik anlamına gelen ve bu özellikleri de esnaf sanatkarla birleştiren bir kurum. 1300 yıllarında Ahi Evran tarafından kurulmuş bir esnaf teşkilatıdır. Bizler de o geleneklerimize layık olmak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Temsili olarak da bu Ahilik Haftası'nı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

