Ahilik Haftası eylül ayında kutlanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 32. Ahilik Haftası'nın 16-22 Eylül'de kutlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı, Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Vali Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, 32. Ahilik Haftası'nın bu yıl 16-22 Eylül'de arasında kutlanacağını belirtti.

Ahilik Haftası’nın Kırşehir'e yakışır şekilde kutlanması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Akın, "Bu sene 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak olan 32. Ahilik Haftası etkinlikleri bu toplantıda görüşülüp değerlendirilecek. Ahi Evran-ı Veli’nin başlattığı Ahiliği yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla hazırladığımız etkinlikleri, Ahi kenti Kırşehir’e yakışır şekilde gerçekleştirme amacındayız. Programın en iyi şekilde yürütülmesi için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ahilik Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler görüşüldü.