ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramankazan'da yılın ahisi seçilen ikisi kadın 5 kişiye teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra halk pazarını ziyaret eden heyet, esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ahilik duasının yapılmasının ardından Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız, pazar yerinde kurulan stantta esnafa ve halka pilav ikram etti.

Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl bu haftanın Ahilik Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Ahilik geleneği üzerine Kahramankazan'da yıllardır pazarımız dualarla açılır, esnaflarımızla bir araya gelinir, çayımız çorbamız beraber içilir. Ahiliğin bundan sonraki nesillere taşınması noktasında o kültürün yaşatılması noktasında da Kahramankazan Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vermekteyiz." diye konuştu.

Günhız da oda olarak Ahilik Haftası'nı bu yıl ilk defa kutladıklarını belirterek, Ahilik kültürünün yaşatılması için bu haftanın bundan sonraki yıllarda da kutlanmaya devam edeceğini aktardı.