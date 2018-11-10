Ahi Konakları, gençlik merkezlerine tahsis edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ve Kaman ilçelerinde yaptırılan Ahi Konakları'nın gençlik merkezlerine tahsis edildiği bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaman ve Mucur'da İl Özel İdaresince yaptırılan Ahi Konakları'nın gençlik merkezlerine tahsisi için İl Özel İdaresinden talepte bulunulduğu belirtildi.

Kırşehir İl Genel Meclisi toplantısında alınan kararla Ahi Konaklarının tahsisinin oy birliğiyle kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik Merkezleri, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten, yerel, ulusal ve uluslararası projeler ve faaliyetler hazırlayan ve uygulayan kamu kurumlarıdır. İl Genel Meclisimizde son yapılan toplantısında Mucur ve Kaman Ahi Konakları'nın 5+5 yıllığına gençlik merkezleri olarak kullanılması maksadıyla tahsisi oylanmış ve oy birliğiyle kabul edilmiştir."