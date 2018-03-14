Ahi Evran Üniversitesi'nin yeni hedefi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, kalite belgesi almalarının ardından Ulusal Kalite Hareketine katılmayı hedeflediklerini belirtti.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalite Temsilcileri Bilgilendirme Toplantısı, Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Kurt, ISO 9000:2015 Kalite Belgesi'ni aldıklarını hatırlatarak, uzun soluklu bir süreç olan kalite sürecinin devam ettiğini ve belirlenen hedeflere ekip olarak emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

Kaliteden sorumlu birim temsilcilerine Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile sık sık iletişim kurmaları tavsiyesinde bulunan Kurt, gerçekleştirilen iletişimler sayesinde işleyişin hem hızlı hem de verimli olacağını kaydetti.

Kalite yönetim sürecinin süreklilik arz eden bir iş olduğunun altını çizen Kurt, Ahi Evran Üniversitesi olarak bundan sonra Ulusal Kalite Hareketine katılmayı hedeflediklerine vurgu yaparak, "Ulusal Kalite Hareketi sürecinin ön şartlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Türkiye Kalite Derneğine üye olarak ilk adımı attık. Bundan sonraki işimiz Ulusal Kalite Hareketine dahil olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk de, sunum eşliğinde kalite Temsilcilerinin görev tanımı, iç tetkik programı, iç tetkik konuları, ISO 9000:2015 süreci, Ulusal Kalite Hareketi ve mükemmellik modelleri hakkında birimlerin kalite temsilcilerine bilgi verdi.