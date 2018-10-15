Ahi Evran Üniversitesi'nden

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile ilgili çıkan bazı haber ve yorumlarla ilgili yasal süreç başlatılacağı bildirildi.

AEÜ'den yapılan açıklamada, rektör Karakaya hakkında bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında şahsi ve toplumsal kırgınlıklara yol açabilecek, şahıslar üzerinden kurumları zedeleyebilecek, kişilerin şahsi haklarına saldırı niteliği taşıyan, toplumun hassasiyetleri ve değerlerini kullanarak toplumda infial oluşturacak, mesnetsiz, asılsız ve hukuk dışı söylentilerle yapılan haber ve yorumların yer aldığı belirtildi.

Yayınlanan haber ve yorumlarla ilgili Hukuk Müşavirliğince yasal süreç başlatılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili haberdeki yorum ve sosyal paylaşımlarda yer alan söylemler, bir grubun ya da görüşün tekeline bırakılamayacak kadar evrensel bir değer olması ve bu değerlere karşı gösterdiğimiz hassasiyet nedeniyle ilgili basın kuruluşları ve şahıslara karşı yasal sürecin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."



