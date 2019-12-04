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AGÜ "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı
KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook Türkiye tarafından düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı. AGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, aday öğrenci iletişim koordinatörlüğünün...
Genel 04.12.2019, 15:40
KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook Türkiye tarafından düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı.
Fuarda, Abdullah Gül Üniversitesi’nin yanı sıra çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin stant açarak, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine tanıtım yaptıkları kaydedildi.
Açıklamada, fuara iki günde 46 okuldan 5 bin öğrenci katıldığı ifade edildi.
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