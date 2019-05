KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) mezunları, lisans bitirme projelerini sergiledi.



AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında bilgisayar, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendislikleri bölümleri ile işletme ve mimarlık bölümlerinden yaklaşık 60 lisans bitirme projesi tanıtıldı.



Mezun olacak öğrenciler, trafik sinyal sistemleri, göme engelliler için sesli çözümler, fabrika otomasyon ve simülasyon sistemleri, keşif droneları, otonom ve uzaktan kontrollü araçlar gibi birbirinden güncel ve ilginç projeler sundu.



Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, bitirme projelerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, bölümlerin ve müfredatın, bitirme projeleri olmadan verimli olamayacağını ifade etti.

Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Sabuncuoğlu, artık günümüzde tecrübenin bilgiye ulaşmaktan daha önemli olduğunu belirtti.

Sabuncuoğlu, "Bilgiye her yerde ulaşabilirsiniz. Bilgi sadece üniversite sınırları içinde değil her yerde. Her yerde ulaşamayacağınız şey ise tecrübedir. Tecrübe, çoğu zaman bilginin kendisinden daha değerlidir. Bilgi, nasıl kullanacağınızı bilmezseniz bir anlam taşımaz. Bu yüzden bitirme projeleri, siz öğrenciler için çok önemli bir tecrübedir." ifadelerini kullandı.



Ardından katılımcılar, sergi alanında açılan ve projelerin sergilendiği stantları gezdi. Öğrenciler toplantıda sunumlarla anlattıkları projelerini burada ise uygulamalı olarak gösterme fırsatı buldu.



Öğrencilerin, güncel ve son teknolojiyi kullanarak endüstri 4.0 yaklaşımıyla hazırlayıp sundukları projeler, katılımcıların ilgisini çekti.