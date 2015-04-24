Ağrı’da Nisan Ayında Kar Yağışı

Ağrı’da, etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yer yer maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kar yağışını beklemediklerini ifade eden Erhan Yıldız isimli vatandaş, “Bugün 24 Nisan, sabah kar yağışı ile uyandık. Dün gömlekleri giyerken bugün tekrar montları giymek zorunda kaldık. Aslında bu tür sürpriz kar yağışları tarımı da olumsuz etkiliyor. Umarım çiftçilerimiz bu kar yağışından fazla etkilenmez” şeklinde konuştu.Kışın olmayan karın şimdi yağdığını söyleyen lise öğrencisi Ferdi Yıldırım, “Sabah kalktığımızda 07.30 sıralarında kar yağıyordu. Aşırı derecede kar yağıyordu. Kışın olmayan kar şimdi var. Beklenmedik bir şekilde kar yağdı. Okullara gidemedik” dedi.Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.