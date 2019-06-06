Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Dinar İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi.MHP Dinar İlçe Başkanı Mustafa Karahan, parti binasındaki programda, dini bayramların, Türk ve Müslüman toplumlarında çok büyük bir öneme sahip olduğunu...