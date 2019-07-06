Afyonkarahisar'da 620 metre derinlikte termal su bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bölgede termal turizm ve sondaj faaliyetleri yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Bülent Kaçmaz, gazetecilere, Nuh köyünde sondaj çalışmalarının yaklaşık bir yıldır sürdüğünü söyledi.
Bölgede 31 bin 500 dönüm alanda jeotermal yatırımı ekonomiye kazandıracaklarını aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:
Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman da sıcaklığı yüksek ve kaliteli bir suyun bölgeye katkı sağlayacağını anlattı.
Bölgenin ulaşım yönünden avantajlı olduğuna işaret eden Karaman, "Burası doğası itibariyle de seracılığa çok uygun bir nokta. Seracılık ve termal turizmci yatırımcılarını bekliyoruz. Belediye olarak da yatırımcılarımıza her aşamada destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.