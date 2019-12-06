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Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği...

Genel 06.12.2019, 22:35
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın
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ANKARA (AA) - Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Seyitcan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Seyitcan, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seyitcan, yarışmayı överek "Fotoğraflar yoluyla dünyaya çok güzel mesajlar ulaştırıyorsunuz." dedi.

#Afganistan #Ankara #yılın fotoğrafları
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