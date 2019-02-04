AEÜ'ye bilgi güvenliği yönetim sertifikası verildi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'ne (AEÜ) 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı' sertifikası verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, AEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın, Türk Standartları Enstitüsü'nden 'ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı' sertifikası aldığı belirtildi.

Geçen yıl temmuz ayında başlatılan eğitim çalışmalarının tamamlanmasıyla sertifika almaya hak kazanıldığı vurgulanan açıklama da, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde sertifika öncesi yapılan eğitimlerde, bilgiye izinsiz veya yetkisiz erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sürekliliği ile risk yönetimi sürecini başarılı bir şekilde uygulayarak muhafaza etmek, ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetilmesini ve uluslararası standartlarda dokümantasyonların oluşturulması hedeflendi. İç tetkik, yönetim gözden geçirme ve dış tetkik süreçleri de tamamlandı. Eğitimlerin ardından kazanılan 'ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi' sertifikası, üniversitemizin kurumsal hafızasının oluşması için kazanılan bilgi ve tecrübelerin yazılı hale getirilmesi, takibinin ve güncellemelerin yapılması ile üniversitemizin sürekli gelişim içinde olmasına katkı sağlayacaktır."