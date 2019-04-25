AEÜ'de yeni 4 bölüm ve 14 program açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerinde yeni 4 bölüm ve 14 program açıldığını bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, AEÜ'nün Kaman, Mucur ilçeleri ile kent merkezinde hizmet veren fakülte ve yüksekokullarındaki yeni bölüm ve programların öğrenci almaya başladığını ifade etti.

Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda İşleme, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ile Mucur Meslek Yüksekokulunda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümlerinin, Eğitim Fakültesinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne ise İngilizce Öğretmenliği programının açıldığını belirten Kakaya, şunları kaydetti:

"Üniversite bünyemizde öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı çekmemeleri için istihdamı güçlü bölümler açmaya gayret gösteriyoruz. Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüne 'Bilgisayar Teknolojisi' ve 'Bilişim Sistemleri', Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları', İnşaat Bölümüne 'Geoteknik', Gıda İşleme Bölümü altında 'Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi', Elektrik ve Enerji Bölümü altında ise 'Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı' programları üniversitemize kazandırıldı. Mucur Meslek Yüksekokulunda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde 'Acil Durum ve Afet Yönetim' , 'Özel Güvenlik ve Koruma' ile 'Sivil Savunma' , 'İtfaiyecilik' , Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü bünyesinde 'Görsel İletişim' , Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesinde ise 'Web Tasarım ve Kodlama' programları açtık."

Ahi Evran Üniversitesinin sürekli büyüdüğünü vurgulayan Karakaya, ülkenin gelişmişliğini göz önünde tutarak kaliteli eğitimi ile öğrenci yetiştirmeyi hedef edindiklerini, yeni bölümleri üniversiteye kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.