AEÜ, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarında tanıtıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarında Ahi Evran Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin stant açarak, ziyaretçilere üniversite hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Verimlilik alanında farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen fuarda, üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisine ait çalışmalar (TTO), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kaman Meslek Yüksekokulunda akademisyenlerin çalışmaları ve pilot proje gelişmelerinin tanıtıldığı standa ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma sanayi başta olmak üzere, sanayi, eğitim, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren üretici veya tedarikçi olarak yerli ve yabancı 250 firma veya temsilcinin katılım sağladığı fuarda üniversitemizdeki gelişmeleri de anlattık. Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin de üniversitemizin tanıtımına yönelik açtığı stant, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, AEÜ'nün marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, Kırşehir'e ait bir standı böylesine önemli bir fuarda görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. AEÜ standı, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı süresince ziyaretçilere bilgi vermeye devam edecek."