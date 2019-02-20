AEÜ ile Afganistan üniversitesi arasında iş birliği protokolü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Afganistan’ın Tolo-E Saadet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tolo-E Saadet Üniversitesi kurucusu Dr. Selahattin Burhani ve üniversite temsilcisi Hamidullah Rızazade, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Burhani, ziyarette yaptığı konuşmada, Ahi Evran Üniversitesi'nin faaliyetlerini, yenilikçi çalışmalarını, projelerini ve ülkeye kazandırdığı değerleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, iş birliği içinde olmayı istediklerini vurguladı.

AEÜ ile tıp, mühendislik-mimarlık, İslami ilimler ve ziraat fakülteleri arası iş birliğini önemsediklerini dile getiren Burhani, her iki üniversitenin de birbirinden faydalanacak birçok alanı olduğunu kaydetti.

Rektör Karakaya da ulusal ve uluslararası alanlarda iş birliğini önemsediklerine işaret ederek, çok sayıda üniversite ile ikili ilişkiler kurulduğuna vurgu yaparak, Tolo-E Saadet Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinin iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Görüşmenin devamında Karakaya ve Burhani arasında, karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.



