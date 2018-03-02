AEÜ hedef büyüttü

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni hedeflerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü'nü almak olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Kırşehir Televizyonu, Ahi Televizyonu, Alfa Gazetesi, Kırşehir Aktüel ve Kırşehir Haber Türk Gazetesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Karakaya, yerel ve ulusal basına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu tür ikili görüşmelerin her zaman devam edeceğini aktardı.

Pilot üniversite süreci ile ilgili gelinen aşama hakkında bilgi paylaşan Karakaya, bu sürecin halka duyurulmasında yerel basının önemli bir rol oynadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kırşehir’in kalkınması ve bölgesinde öncü bir şehir olmasını hedefliyoruz. Ahi Evran Üniversitesine olduğu kadar Kırşehir'e karşı da sorumluluklarımız var ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Pilot üniversite projeleri ile şehre ve bölgeye katkı yapmayı ve istihdamı geliştirmeyi istiyoruz."

Yoğun geçen bir süreçten sonra Türk Standartları Enstitüsü'nden tüm birimler ile Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldıklarını aktaran Karakaya, "Yaptığımız işlerin niteliğini biliyoruz ve emeklerimizin karşılığını aldık. Üniversitemizde kalite çalışmaları devam ediyor. Ahi Evran Üniversitesinin hedefinde YÖK tarafından verilen Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü var. Yeni hedefimiz bu. Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği tarafından verilen Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almayı da planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.











