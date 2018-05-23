Adalet Bakanlığının 'e-Devlet' uygulamalarına yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ilk olarak, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.

Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.

Mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten verilmeye başlandığı ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısı arttı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 2 milyon 724 bin 932 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet Kapısı"ndan ulaştı.

Bakanlık, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından ölen kişinin mirasının paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan, noterler tarafından verilen ve mahkeme kararıyla açılan vasiyetnameyi de 21 Mart'ta elektronik ortama taşıdı.

Yeni uygulamanın ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 oldu.

Bugüne kadar ise toplam 1 milyon 849 bin 368 kişi, vasiyetnameye "e-Devlet"ten erişim sağladı.