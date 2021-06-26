Ada Masalı Son Bölüm’de Yaşanan Gelişmeler

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın başrol olarak rol alırken yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstlenmiştir. Başarılı yapım şirketi ay yapım ise dizinin yapımcılığını üstlenmiştir. Son günler de hayranları tarafından sıkça Google’da Ada Masalı son bölüm şeklinde arama yapıldığı görülmüştür. Elbette ki günümüz koşullarında farklı platformlar vasıtasıyla online bir şekilde Ada Masalı dizisinin seyredilmesi mümkün olmaktadır.

Ada Masalı Nasıl Bir Dizidir?

Ada Masalı, aşk, drama türünde bir dizidir. Önemli oyuncuları bünyesinde bulunduran dizi şöyle başlamaktadır: Haziran isimli karakter patronunun isteği üzerine kırlangıç adasına gitmiştir. Adaya giderken uzun süredir görmediği teyzesi ile karşılaşıp onla beraber gitme kararı almıştır.

Adaya gitme sebebi ise Ali Özgür isimli karakteri ikna edip arazisini satın almaktır. Bu amaçla gittiği adada Ali Özgür isimli karakter ile tabiri caizse gıcık gitmişlerdir. Birbirlerine zıt olan bu iki karakter (Ali Özgür ve Haziran) ilk başlarda pek anlaşamamışlardır. Haziran işten terfi alma çabasında iş aşığı bir kadın iken Ali Özgür doğaya ve kırlangıç adasına hayran bir adamdır.

Haziran adadan ayrılmak için binmesi gereken gemiyi kaçırdığı için adada kalma kararı almışlardır. Gecenin sonunda Haziran nasıl olduğunu anlamadan kendini dans yarışmasında Ali Özgür ile karşı karşıya bulmuştur. Aralarında bir elektriklenme olan ikilimiz ilerleyen bölümler de sevgili olacaktır. Ada Masalı son bölüm izle aramalarının çok olmasına sebep olan dizimiz budur.

Son Bölümde Neler Yaşandı

Ada Masalı son bölüm izle dediğimizde pek fazla sürpriz bizi bekliyor olacak. İzleyicileri büyüleyecek derecede romantik sahnelere sahip olan bir bölümü geride bıraktık. Bu bölümde Nehir’in kuşkulanmasından endişelenen karakterimiz Haziran, Ali Özgürü öpmüştür ve olayın utancıyla hemen oradan uzaklaşmıştır. Ali Özgürün nedenini soracağını bildiğinden yapacak bir açıklama düşünüyordur. Haziran bu bölümde baya zorlanmaktadır. Özellikle dizi izle platformlarının sayısının artış göstermesi, pek çok dizinin online platformlarında yakından takip edilmesini de mümkün hale getirmektedir.