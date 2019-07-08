Açıköğretimde yaz okulu ödemelerine ek süre

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kapsamında açılan derslere kayıt yaptıran ancak ödeme işlemini tamamlayamayan öğrencilere ek süre tanındı.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaz okulu başvurusunda otomasyondan ders seçimini yapmış ama ödeme işlemini bir nedenle tamamlayamamış öğrenciler için ek süre verileceğini belirterek "Bu öğrencilerimiz 9-10 Temmuz'da (salı ve çarşamba günleri) banka ödemelerini gerçekleştirerek yaz okulu kayıtlarını tamamlayabilirler." ifadesini kullandı.