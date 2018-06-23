Acıgöl'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Acıgöl ilçesinde düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarmanın yürüttüğü uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma sonrası çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda isimleri açıklanmayan 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst ve ikametlerindeki aramada, 26 sentetik hap, 1 gram metamfetamin ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.