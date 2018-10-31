ABD'ye göçmen girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı

NEW YORK (AA) - ABD'ye, 2016 yılında yasal ve yasa dışı yollarla toplam 1 milyon 750 bin göçmen giriş yaptı ve bu, tüm zamanların en yüksek rakamı oldu.

ABD Göçmenlik Araştırmaları Merkezinin son veriler ışığında hazırladığı raporda, 2000’den sonraki göçmen girişinin 1 milyon 85 ile en az olduğu, 2011 yılından bu yana ABD'ye girişlerde artış olduğu, 2016'da 1 milyon 750 bin göçmenin ülkeye giriş yaptığı ve bunun, rekor seviyeye ulaşıldığı kaydedildi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeye giriş yapanların, özellikle Güney Amerika ülkelerinden olduğu; bu rakam 2011 yılında 335 bin iken 2016 yılında 668 bine çıktığına dikkat çekildi.

2016 yılı içinde ABD’ye en fazla göçmen girişi 196 bin kişi ile Meksika'dan, 194 bin ile Hindistan'dan, 171 bin ile Çin'den oldu.

Ayrıca raporda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenlerin maliyetinin kişi başı 69 bin 570 dolar olduğu kaydedildi.

Göçmenlik Araştırmaları Merkezi direktörlerinden Steven A. Camarota, “Son yıllarda ABD'ye yerleşmekte olan göçmenlerdeki bu dramatik artış, konuk işçiler ve yabancı öğrenciler gibi ülkedeki uzun vadeli geçici vize sahipleri ile yeşil kart kazanan yeni daimi sakinlere sağlanan cömert yasal göç sisteminden kaynaklanıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Muhabirm: İslam Doğru