'ABD turizm pazarı 2-3 yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşabilir'

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini belirterek, "2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviye yakalanabilir. 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılması da mümkün." ifadelerini kullandı.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, ABD'nin vatandaşları için düzenli olarak yayımladığı seyahat uyarılarında, Türkiye'ye yönelik uyarıyı yumuşatmasının turizmciler arasında memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Eresin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini aktardı.

ABD’den gelen turist sayısının 2015 yılında 798 bin kişiyle rekor kırdığını ancak 2016'dan itibaren turist sayısında gerilemenin başladığını bildiren Eresin, "2016 yılında 459 bin, 2017 yılında 329 bin, 2018 yılında 448 bin ABD'li turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ocak-temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 gibi önemli bir oranda yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD'li turist geldi." ifadelerini kullandı.

"Kültür ve kongre turizmine olumlu yansıyacak"

Müberra Eresin, 2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini ve 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu kaydetti.

ABD'li turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğunu, genellikle kültür ve kongre turizmi için geldiklerini aktaran Eresin, "Özellikle ülkemizde düzenlenen uluslararası kongre, toplantı gibi etkinliklere ABD'lilerin katılımında sıkıntı yaşıyoruz. Bu karar ile bu sıkıntının aşılmasında önemli bir adımın atılmış olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.