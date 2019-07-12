ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti.
Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığından haberleri olduğunu belirterek, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra (ABD saati ile) Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim. Bu görüşmeden sonra daha detaylı bilgi verebilirim." ifadelerini kullandı.