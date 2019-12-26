Son Dakika

ABD Başkanı Trump: Türkiye İdlib'deki katliamı durdurmak için çalışıyor

ABD Başkanı Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genel 26.12.2019, 17:55
ABD Başkanı Trump: Türkiye İdlib'deki katliamı durdurmak için çalışıyor
banner230

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye, Rusya ve İran'a İdlib'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Dildar Baykan

#ABD Başkanı #Donald Trump #İdlib
Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:51
Öğle 12:47
İkindi 15:12
Akşam 17:33
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@