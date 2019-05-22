AA personeline kıdem sertifikası töreni

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansında (AA) 15'inci yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, AA'ya emek verenlere sertifika verilmesinin kurum ile çalışanların bağını güçlendireceğini belirterek sertifika alanları tebrik etti.
AA çalışanlarının emeğinin çok fazla olduğuna ve takdir edilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, "Gelecekte çocuklarımıza bırakıp duvarlara astığımız sertifikalara sahip olmak hepimiz açısından gurur verici." dedi.
Konuşmalarının ardından Mutanoğlu ve Özkaya, personele sertifikalarını takdim etti.