AA Bölge Müdürü Işık'a veda programı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde, Ankara'ya tayini çıkan Anadolu Ajansı Bölge Müdürü ve Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Işık için veda kokteyli düzenlendi.

Cemiyet lokalinde düzenlenen programda konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, kentte uzun süre görev yapan Işık'ın başarılı işlere imza attığını söyledi.

Kamu gazeteciliği yapıldığı zaman tayinin çıkabildiğini belirten Altınkaya, Işık'a yeni görevinde başarılar diledi.

Işık ise görev değişikliği nedeniyle bundan sonra meslek hayatına Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde devam edeceğini aktardı.

Işık, "Görevimi, kurumumuzun yayın politikası doğrultusunda en iyi şekilde sürdürmeye çalıştım. Hem yerel basını destekleme hem Kayseri'deki haber potansiyelini ulusal ve uluslararası boyuta taşıma adına başarılı çalışmalara imza attığımızı düşünüyorum. Bu sürede kimseyi kırmadık, üzmedik. Farkında olmadan kırdığımız, üzdüğümüz olduysa helallik diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Altınkaya, Işık'a plaket takdim etti.

Programa Basın İlan Kurumu Kayseri İl Müdürü Ramazan Çırakoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, eski AA bölge müdürleri Mehmet Kocakahyaoğlu ve Vedat Doğan ile gazeteciler katıldı.