A101 saat kaçta açılıyor? 3 Aralık Perşembe A101 çalışma saatleri, açılış-kapanış saati

A101 marketler zinciri bugün aktüel ürünleri ile tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Marketin aktüel ürünleri her hafta tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinden itibaren ise A101 market açılış kapanış saati araştırmaların odak noktası oluyor. Peki, a101 saat kaçta açılıyor? İşte a101 çalışma saatleri…

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri hafta içi sabah saat 10.00'da mesaiye başlayıp 20.00'da ise mesaiyi bitiriyor. Hafta sonu ise 17.00'da kapanıyor. Mesai saati bitmeden yaklaşık 10 dakika önce ise kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101, her sabah saat 10.00'da açılmaktadır.

A101 SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

A101, akşam 20.00'de kapanmaktadır.

A101 HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

A101, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 17.00 arası hizmet vermektedir.