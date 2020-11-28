A101 saat kaçta açılıyor? 28 Kasım Cumartesi A101 çalışma saatleri, açılış-kapanış saati

A101 marketler zinciri bugün aktüel ürünleri ile tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Marketin aktüel ürünleri her hafta tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinden itibaren ise A101 market açılış kapanış saati araştırmaların odak noktası oluyor. Peki, a101 saat kaçta açılıyor? İşte a101 çalışma saatleri…

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

A101 marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 20.00'da kapacak.

A101, her sabah saat 10.00'da açılmaktadır.

A101 SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

A101, akşam 20.00'de kapanmaktadır.

A101 HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

A101, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 20.00 arası hizmet vermektedir.