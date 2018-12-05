ANKARA (AA) - 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde, Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrası sahne aldı.

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi gerçekleştirilen konser öncesi, Filistin halkının yıllardır gördüğü baskıyı önleme ve gösterdikleri çabalara eğitim yoluyla destek amacıyla kurulan Barenboim-Said Vakfının hazırladığı film gösterildi.

Vakıf adına Mariam Said, Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrasının kuruluş aşamaları, müziğe ve eğitime verilen önemin sonucu kurulan müzik akademileriyle ilgili sunum yaptı.

Müziğin ve sanatın insanlar üzerinde birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmede büyük öneme sahip olduğunu belirten Said, "Kurulan akademide küçük yaştan başlayarak çocuklara müzik eğitimi veriliyor. Şefika Kutluer Festivali vesilesiyle Türkiye'de olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Ardından Kutluer, Filistinli piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim ile Edward Said tarafından kurulan ve Türkiye'ye ilk kez gelen Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası ile Türk, Batı ve Doğu ezgilerini seslendirdi.

Dinleyicilerden tam not alan festival akşamında, orkestrayı Viyana Ekonomik Forum Kültür Komitesi Başkanı ve müzik editörü olan şef Eugeniy Chevkenov yönetti.

Mozart'ın senfonileri ile başlayan konserde, genç ud sanatçısının çaldığı, bir Filistin eseri olan "Ud ve Yaylılar için Fantezi" seyircinin beğenisini topladı.



