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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında, kadının, anne, eş ve evlat olarak topluma yön verdiğini belirtti. Bir toplumda kadın mutluysa o toplumun ve...

07 Mart 2018 Çarşamba 16:58
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, kadının, anne, eş ve evlat olarak topluma yön verdiğini belirtti. Bir toplumda kadın mutluysa o toplumun ve ülkenin mutlu olduğunu belirten Çiftçi, mesajında şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözleriyle kadın olarak annenin dinimizdeki yerine ve önemine dikkati çekmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'mızda cephede savaşan askerlerimize omuzlarında mermi taşıyan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen savaşın kazanılmasında büyük pay sahibi olan kadınlarımız, kahramanlığın en güzel örneklerini göstermiştir.

Bizlere düşen de kadınlarımızı korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Bununla birlikte günümüzde şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kadına yönelik şiddetin tarih olduğu bir toplumda yaşamak temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüGürünGürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi
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