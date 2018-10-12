7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

KIRŞEHİR (AA) - Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği tarafından her yıl farklı bir üniversitede gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu'nun 7'ncisi, Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) ev sahipliğinde Kırşehir'de başladı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılış töreninde, Abdal kültüründen gelen sanatçıların oluşturduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyeleri, müzik dinletisi sundu.



Törende konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2012 yılından itibaren periyodik olarak her sene farklı üniversitelerde düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AEÜ'nün bu yıl 6 uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptığını aktaran Karakaya, şöyle devam etti:

"Ben bir matematikçi olarak sosyal bilgileri önemsiyorum. Çünkü sosyal bilgilerin toplumu inşa ettiği, kültür oluşturduğu ve medeniyet kurduğu gerçeği göz ardı edilemez. Toplumların kültürleri, tabiri yerindeyse endemiktir. Kültür evrensel olmaz, her kültürün özgünlüğü, kendilerine ait kısımları vardır. Bu anlamda sosyal bilgiler bu endemik özelliği işleyebilen, onu sosyal hayat formuna çevirebilen ve bundan kaynaklı kültür medeniyet ufkunu destekleyen temel alandır."

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Özlem Yiğit de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, tüm sosyal bilgiler eğitimcilerini derneklerine üye olmaya davet etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bayram Tay da sosyal bilgiler dersinin verilmeye başlamasının 50. yılının Ahi Evran Üniversitesinde yapılması için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Sempozyuma farklı ülkelerden bilim insanları katılıyor. Katkı sağlayan ve sponsor olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından sempozyumun birinci oturumunda, "Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin kültür kavramına ilişkin algılarının incelenmesi", "Okul öncesinde sosyal bilgiler eğitimi", "Sosyal bilgiler derslerinde görsel sanat ürünlerinin kullanımı", Öğretmen adaylarının ders planına ilişkin algıları" başlıkları işlendi.