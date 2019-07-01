7 aylık bebek tedavi için hastaneye götürülürken kazada öldü

- Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı - Ailenin, Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak geldiği ve bebeklerini tedavi için hastaneye götürdüğü öğrenildi