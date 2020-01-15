Son Dakika
6 yaşındaki İlayda babası ile yamaç paraşütüyle uçtu
Nevşehir’de Yamaç Paraşütü Pilotu Olan Tamer Adıyaman, 6 Yaşındaki Kızı İlayda Adıyaman’ın İsteğini Kırmayarak Yamaç Paraşütü İle Kızını Uçurdu.
Genel 15.01.2020, 11:31
Nevşehir’de yamaç paraşütü pilotu olan Tamer Adıyaman, 6 yaşındaki kızı İlayda Adıyaman’ın isteğini kırmayarak yamaç paraşütü ile kızını uçurdu.
Anaokulu öğrencisi olan İlayda Adıyaman gökyüzünde babasıyla birlikte olmaktan son derece mutlu odluğunu ifade ederken 12 yaşına geldiği zaman ise babası gibi yamaç paraşütü ile tek başına uçmak olduğunu söyledi.